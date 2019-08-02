23700 حاج يصلون عبر منفذ الوديعة وسط تسهيلات كبيرة

فيما تواصل كافة الإدارات الحكومية المعنية في منطقة نجران وأفرع الوزارات المكلفة في موسم الحج والجهات الأمنية المختصة استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من المحافظات اليمنية عبر منفذ الوديعة، حيث كان لهذا المنفذ دوره الكبير في عبور أعداد كبيرة من المسافرين والنازحين والمصابين إلى المملكة، وخروج آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية التي يقدمها مركز الملك سلمان لإغاثة الشعب اليمني، فضلاً عن استقباله الآلاف من الحجاج اليمنيين، بلغ عدد حجاج هذا العام الداخلين عبر منفذ الوديعة حتى أمس أكثر من 23700 حاج.

مدينة الحجاج

رأس الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران اجتماع الجهات المشاركة في الحج بالمنطقة، وذلك في قاعة الاجتماعات بمنفذ الوديعة البري، حيث يستقبل ضيوف الرحمن القادمين من الجمهورية اليمنية الشقيقة، منوها إلى التوجيهات لاستضافة ذوي المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

ودشن المرحلة الثانية لمدينة الحجاج في الوديعة التي نفذتها أمانة المنطقة بالتنسيق مع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن بالمنطقة.

وقدّم أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، إيجازًا عن تفاصيل المشروع، حيث يتضمن استراحات ومسطحات خضراء وغرف نوم مجانية للحجاج، إضافة إلى تهيئة وحدات ومراكز للجهات الأخرى المشاركة.

هاتف الفتاوى

افتتح أمير منطقة نجران، مركز التوعية التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالوديعة، لإرشاد وتوعية الحجاج القادمين عبر منفذ الوديعة البري.

واستعرض خلال جولة في منفذ الوديعة البري الخدمات التي يقدمها المركز من خلال شرح قدمه مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة عبدالرحمن بن سعد العصيمي، حيث يتم إهداء المصاحف الشريفة لضيوف الرحمن، وتزويدهم بكتيبات إرشادية عن مناسك الحج، والإجابة على استفساراتهم الشرعية.

والتقى مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، لاستعراض الخدمات الحديثة التي وفرتها الجوازات، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج في وقت وجيز.

وأطلق الأمير جلوي خدمة هاتف الفتاوى المجاني للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، بإجراء أول اتصال هاتفي بين مركز التوعية بمدينة الحجاج في الوديعة وإدارة التوعية بالوزارة.

لا حالات وبائية

اطلع أمير نجران على الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية والتوعية التي تقدمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة للحجاج، وقال مدير عام الشؤون الصحية الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم إن «الخدمات تبدأ من نقاط الفحص فور دخول الحجاج المملكة، وتزويدهم باللقاحات المطلوبة، إلى تقديم ما يحتاجونه عبر العيادات الطبية المتوزعة في المنفذ وبمدينة الحجاج»، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات وبائية بين الحجاج القادمين حتى اليوم.

وقدّم مدير جمرك الوديعة، أحمد بن خلف المالكي شرحًا عن الإجراءات الجمركية في المنفذ، والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من تهيئة استراحة عند الوصول والمغادرة، تتسع لنحو 400 حاج، إضافة إلى جلب أجهزة حديثة تمكن من إنهاء إجراءات الفحص والتفتيش بأسرع وقت.

خدمات علاجية

تواصل وزارة الصحة تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية لضيوف الرحمن القادمين عبر مركز المراقبة الصحية بمنفذ الوديعة بمحافظة شرورة على مدار الساعة، حيث قدمت لهم الخدمات الصحية التي تبدأ بالفرز البصري للحجاج منذ وصولهم بالحافلات ومرورا بالكشف الطبي وإعطائهم اللقاحات الوقائية ضد الأمراض الوبائية وتقديم العلاج الوقائي للحمى المخية الشوكية، إضافة إلى تقديم الخدمات الطارئة والإسعافية والتوعية الصحية.

وأكدت الوزارة دعمها لمركز المراقبة الصحية بالمنفذ بقوى عاملة إضافية مع القوى الأساسية بـ96 موظفا من الكوادر الطبية والفنية والإدارية وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة بالمركز مع وجود 4 سيارات إسعاف.

ونظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية والوقاية من العدوى استهدفت 3400 موظف شملت منسوبي الجهات الحكومية والمواطنين الذاهبين لمناسك الحج.

مشاركات تطوعية

تشارك الجمعيات الأهلية ولجان التنمية بمحافظة شرورة بخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ الوديعة البري بموسم الحج من خلال جمعيتين خيريتين، و6 فرق تطوعية يشارك بها 262 متطوعاً.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبدالله بن محمد الدوسري أن «الجمعيات ولجان التنمية تقدمان خدمات في المنفذ ومدينة الحجاج بمركز الوديعة منذ بداية موسم الحج لهذا العام من خلال استقبال حجاج بيت الله الحرام، وتقديم الخدمات الإرشادية لهم والمساعدة على تنظيم المرور، إضافةً إلى استقبال الحجاج، وتقديم الخدمات الغذائية لهم».

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وأضاف أن الخدمات الغذائية والإعاشة المنفذة حتى أمس الأول، شملت تقديم 40202 وجبة غذائية تنوعت بين وجبات ساخنة وجافة، فيما قدمت أكثر من 73 ألف عبوة تنوعت بين المشروبات الساخنة والباردة والسقيا بمدينة الحجاج بمركز الوديعة، كما تم تقديم 1296 كيلوجراماً من التمور، إضافة إلى تنفيذ 1338 خدمة إرشادية للحجاج وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

مساعدة اليمنيين

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أعماله المستمرة عبر منفذ الوديعة لمساعدة اليمنيين من خلال تقديم العديد من المواد الغذائية والطبية عبر جسور من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة والعاجلة التي تُنقذ الشعب اليمني.

أبرز الخدمات المقدمة في منفذ الوديعة:

ـ عدد الحجاج الداخلين عبر منفذ الوديعة حتى أمس 23700 حاج.

ـ خدمات علاجية وغذائية وإرشادية.

ـ الإجابة على الاستفسارات الشرعية.

ـ خيمة تتسع لـ400 شخص لاستقبالهم وتفويجهم.

- التفتيش عبر أجهزة الأشعة السينية لسرعة إنهاء الإجراءات.

- رفع طاقة المنفذ التشغيلية.

- تجهيز خيمة لمغادرتهم بعد أداء الحج.

- تعيين قوة بشرية 40% من قوة المنفذ الحالية.

- حقائب تقنية متنقلة حديثة.

- محطات متكاملة للبصمة.

- أجهزة حديثة لكشف التزوير.

- زيادة الطاقة الاستيعابية لأجهزة الحاسب الآلي.

- صالة جديدة مخصصة للنساء.

مبادرة هيئة الهلال الأحمر السعودي:

3400 عدد المستفيدين.