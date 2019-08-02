التحفظ على 182 مركبة في الأحساء

وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج»، أن التقارير الأولية لمحاضر الضبط في بلدية المبرز تشير إلى أن العمالة تتولى تفكيك هياكل المركبات إلى قطع غيار، ومن ثم بيعها كقطع مستعملة للسيارات، كما اشتملت المحاضر على تسجيل حالة تعدٍّ على قطعة أرض «موقع السكراب»، وتسويرها بسياج حديدي لكامل محيط الموقع.
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