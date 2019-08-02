التحفظ على 182 مركبة في الأحساء

تحفظت أول من أمس لجنة حكومية في الأحساء، تضم عدة جهات أمنية وأمانة الأحساء «ممثلة في بلدية المبرز»، على 182 مركبة متنوعة داخل سكراب مخالف خارج النطاق العمراني، غرب المنطقة الصناعية، وتديره مجموعة من العمالة الأجنبية المخالفة، ويجري حاليا التثبت من أوضاع جميع المركبات بواسطة الجهات ذات الاختصاص، والتحفظ كذلك على العمالة لاستكمال كافة الإجراءات وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.

وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج»، أن التقارير الأولية لمحاضر الضبط في بلدية المبرز تشير إلى أن العمالة تتولى تفكيك هياكل المركبات إلى قطع غيار، ومن ثم بيعها كقطع مستعملة للسيارات، كما اشتملت المحاضر على تسجيل حالة تعدٍّ على قطعة أرض «موقع السكراب»، وتسويرها بسياج حديدي لكامل محيط الموقع.