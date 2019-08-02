الحجاج يشيدون بخدمات منفذ حالة عمار

وقف أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار على الخدمات والإمكانات التي وفرتها الأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ.

وتفقد أمير المنطقة قوة أمن الحج بقطاع حرس الحدود بحالة عمار، معبرا عن سعادته بإشادة الحجاج بالخدمات التي يقدمها المنفذ.

المراقبة الصحية

اطلع الأمير فهد بن سلطان على مدينة الحجاج والخدمات التي تقدمها، مشيداً بالخدمات المتطورة التي تقدمها الجمارك، كما اطلع على الخدمات الصحية التي تقدم عبر مركز المراقبة الصحية في المدينة، وما يضمه من كوادر طبية وفنيةً وتجهيزات لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الرعاية الصحية لهم.

المعسكر الكشفي

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التقى أمير تبوك بطلاب المعسكر الكشفي بمدينة الحجاج، وتعرف على ما يقدمونه من خدمات لضيوف الرحمن، ثم توجه إلى مركز حالة عمار والتقى المواطنين والعاملين في مدينة الحجاج، وأثنى على جهود الجميع، مؤكدا أن الخدمات في المدينة تزداد عاما بعد عام.

إشادة الحجاج

وقال أمير تبوك أن«التقيت بالحجاج القادمين الذين عبروا بمشاعر صادقة تجاه المملكة وقيادتها وشعبها وما قُدّم لهم من خدمات وتسهيلات»، مؤكدا أن خدمة الحجاج شرف كبير.