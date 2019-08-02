4 مراكز للتعاون الصحي و6 مكاتب لخدمة المرضى في عسير

دشّن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في مستشفى أبها للولادة والأطفال، مشروع خدمات التعاون الصحي الذي تم بين صحة عسير، ممثلة في 10 مستشفيات بالمنطقة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمدينة الرياض، بحضور مساعد المشرف العام التنفيذي بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور صالح المفدى، ونائب المدير الطبي الدكتور هشام العمران، والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة خالد عسيري.

ويهدف المشروع إلى تفعيل 4 مراكز خدمات تعاون صحي، موزعة بين مستشفى عسير المركزي، ومستشفى أبها للولادة والأطفال، ومستشفى خميس مشيط العام، ومستشفى محايل العام، إذ تقدم تلك المراكز خدمات العيادات المتخصصة والشاملة، والزيارات التشخيصية للاستشاريين، وبرنامج سحب الدم والتعليم والتدريب، ومكاتب خدمات المرضى "جدولة المواعيد، إعادة صرف الأدوية، إصدار التقارير الطبية، صرف الأغذية البديلة، صرف اللوازم الطبية"، والطب الاتصالي "الدعم الفني، الرأي الطبي الثاني، العيادات المرئية، العناية المركزة عن بعد".

وتم تفعيل 6 مكاتب خدمات المرضى في مستشفيات "سراة عبيدة، ظهران الجنوب، بللسمر، النماص، رجال ألمع، المجاردة" التي تعمل على تقديم خدمات تشمل: الرأي الطبي الثاني المحلي، العناية المركزة عن بعد، الأنشطة التعليمية عن بعد.

وقال المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عائض عسيري، إن "المرحلة الأولى من وثيقة التعاون ستعقبها المرحلة الثانية، التي ستشمل تفعيل عدة خدمات منوعة، تشمل: عيادة تنظيم دقات القلب عن بعد، وتفعيل عيادة الإخصاب وأطفال الأنابيب والحمل الخطر، عن طريق الطب الاتصالي بمستشفى أبها للولادة والأطفال".

يذكر أن المشروع نُفذ خلال منهجية إدارة المشروعات الاحترافية "PMO" خلال 36 أسبوعا، منذ توجيه سمو أمير منطقة عسير بتفعيله.