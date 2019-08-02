اليوم غرة ذي الحجة

وذكرت المحكمة العليا في بيان أمس «عقدت المحكمة العُليا جلسة مساء هذا اليوم، الخميس التاسع والعشرين من ذي القعدة، ليلة الجمعة الأول من ذي الحجة لهذا العام 1440-حسب تقويم أم القرى- متحريةً ما يردها عن ترائي هلال ذي الحجة لهذا العام، وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، ثبت لدى المحكمة العُليا رؤية هلال ذي الحجة 1440 مساء هذا اليوم الخميس، بشهادة عدد من الشهود العدول، وبهذا يكون يوم غد»الجمعة«الأول من ذي الحجة لهذا العام 1440-حسب تقويم أم القرى- الموافق للثاني من أغسطس 2019، هو غرة ذي الحجة لهذا العام 1440، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من أغسطس 2019، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه».
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