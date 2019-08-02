تعليم الليث تدعو مستحقي مكافأة الـ50 ألفا

ودعت الإدارة المستحقين هذه المكافأة، ممن لم يسبق لهم صرفها، إلى أن يصطحبوا صور من وثيقة التخرج للبكالوريوس انتظام، وقرار التعيين، وأول مباشرة بعد التعيين، والهوية الوطنية، والحساب البنكي الآيبان، وتعبئة استمارة عدم أسبقية صرف المكافأة بإدارة الموارد البشرية.
وبالنسبة للمتوفى، يحضر الوكيل وكالة وصك حصر الورثة، والآيبان الخاص بالوكيل الشرعي.
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