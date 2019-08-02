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تعليم الليث تدعو مستحقي مكافأة الـ50 ألفا

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دعت إدارة تعليم محافظة الليث المعلمين المستحقين صرف مكافأة الـ50 ألف ريال للخريجين الجامعيين عند تعيينهم في الدولة، خلال الفترة من 1/ 7/ 1416 إلى 18/ 11/ 1407، إلى سرعة مراجعة إدارة الموارد البشرية بالإدارة لاستكمال إجراءات الصرف.

ودعت الإدارة المستحقين هذه المكافأة، ممن لم يسبق لهم صرفها، إلى أن يصطحبوا صور من وثيقة التخرج للبكالوريوس انتظام، وقرار التعيين، وأول مباشرة بعد التعيين، والهوية الوطنية، والحساب البنكي الآيبان، وتعبئة استمارة عدم أسبقية صرف المكافأة بإدارة الموارد البشرية.

وبالنسبة للمتوفى، يحضر الوكيل وكالة وصك حصر الورثة، والآيبان الخاص بالوكيل الشرعي.


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