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ضبط 40 كجم أسماك فاسدة في الطائف

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صادرت أمانة الطائف ممثلة في بلدية الهدا الفرعية أكثر من 40 كيلو من الأسماك الفاسدة في حافظات تبريد بسيارة نقل في بيئة غير صحية لحفظ ونقل الأسماك والمجمدات.

وباشر مراقبو بلدية الهدا الفرعية الضبطية وإتلافها عقب الفحص الميداني للأسماك والتأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم تطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

يذكر أن الأمانة نسقت جهودها مع كافة القطاعات المختصة لمنع تداول أي أغذية فاسدة، ومتابعة نقل أو بيع أو إعداد الأطعمة بشكل غير صحي، وضبط التجاوزات التي قد تطال صحة المستهلك.


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