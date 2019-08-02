سواعد برنامج لدعم مشاريع الشباب في أبوعريش

دشن محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني، أمس، برنامج «سواعد» الذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة، بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، لدعم أصحاب المشاريع من الشباب والفتيات، وذلك بمجمع ذي ريجن مول بالمحافظة‪.‬

مسارات التمويل

استعرض مدير بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان سعود بن بجاد البقمي، خلال التدشين، دور البنك في خلق بيئة مثالية لدعم الشباب والفتيات، وتمكينهم من المساهمة في الناتج القومي للمملكة، وحدد مسارات التمويل مع شركاء البنك سواء عبر معهد ريادة الأعمال الوطني أو غرفة جازان، عبر المسار «الناشئ» الذي يصل مبلغ تمويله إلى 300 ألف ريال، وكذلك مسار «الخريج» الذي يصل مبلغ تمويله إلى 500 ألف ريال، موضحا آلية طلب التمويل عبر مراحل تقديم الطلبات والمقابلات ودراسات الجدوى للمشاريع الريادية، ومن ثم اعتماد التمويل ثم تقديمه لصاحب الطلب على أربع دفعات.

وأضاف أن «مسار التميز أحد مسارات تمويل الرياديين ويتراوح مبلغ التمويل فيه من مليون ريال إلى 4 ملايين ريال، ويتم التقديم عليه مباشرة بين المتقدم وبنك التنمية».

دورات تدريبية

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قدم البقمي عرضًا لأبرز الخدمات غير المالية التي يقدمها البنك من الدورات التدريبية قبل المشروع، حيث تشمل دورات في بناء القدرات التي تُعنى بنشر ثقافة العمل الحر وثقافة الادخار وخلق فكر متجدد لدى الشباب ودورات عن بداية المشاريع، إلى جانب الدورات المصاحبة للمشاريع وتشمل دورات في تسعير المنتجات وبناء الهوية الاحترافية للمنشأة، مشيرا إلى أن مشاركة فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان في برنامج سواعد تأتي للتعريف بدور البنك وبرامجه التمويلية وخدماته المالية وغير المالية.

دعم الفئات المختلفة

أوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش عبده راجحي أن «برنامج سواعد يستهدف دعم الفئات التي تشمل أصحاب مشاريع الأسر المنتجة بدعم يصل إلى 30 ألف ريال، وأصحاب مشاريع العربات المتنقلة بدعم يصل إلى 250 ألف ريال، وأصحاب المشاريع الناشئة بدعم يصل إلى 300 ألف ريال، ومشاريع الخريجين بدعم يصل إلى 500 ألف ريال، إلى جانب المشاريع المتميزة بدعم يصل إلى 400 ألف ريال»، مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن كذلك تنظيم دورات تدريبية للمستفيدين والمستفيدات في بناء القدرات وريادة الأعمال وثقافة العمل الحر ودورات في مهارات الادخار الشخصي‪.‬

حضر تدشين البرنامج مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بجازان نايف حكمي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بجازان عبدالله الأمير.