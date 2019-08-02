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إنقاذ حياة طفلة بمستشفى شرق جدة
متابعات الخليج 365 ـ فيصل الزيادي ـ جدة
تمكّن فريق طبي بمستشفى شرق جدة العام من إجراء عملية توسيع بالبالون للمريء بواسطة منظار للجهاز الهضمي خاص بالأطفال لطفلة تبلغ من العمر سنتين حيث كانت تعاني من وجود فتحة بين المريء والقصبة الهوائية وانسداد في المريء منذ الولادة وقد أجريت لها عملية جراحية أولية في حينها بعد الولادة مباشرة.
وقد حضرت الطفلة وهي بعمر السنتين لطوارئ المستشفى وهي تعاني من تضيق شديد في المريء وزُرقة نتيجة اختناق وصعوبة في البلع ونقصان شديد في الوزن وهزال وتدهور كامل لصحتها العامة بسبب تضييق بالمريء كمضاعفات متوقعة بعد العملية الجراحية التي أُجريت لها حيث كانت تجد صعوبة بالغة في البلع ما جعل وزنها يصل لمرحلة النحافة الزائدة.
وبعد إجراء الفحوصات الكاملة لها من قِبل فريق الجهاز الهضمي للأطفال بمستشفى شرق جدة وعرض الحالة ومناقشتها قرّر الأطباء إجراء العملية للطفلة لإزالة الانسدادات الخلقية وقد أجريت العملية على أيدي الدكتورة أميرة الصيعري، والدكتورة عيشة العمري بالتعاون مع فريق التخدير بقيادة رئيس قسم التخدير الدكتور رزق العمري والدكتور هاني، وفريق من قسم المناظير.
كما نوّهت الدكتورة أميرة الصيعري بأن عملية التوسعة للمريء تكللت بالنجاح ولله الحمد، ويعتبر هذا الإنجاز نتاج توفر كافة المستلزمات الطبية المطلوبة في الوقت المناسب مما ساعد في إنقاذ حياة الطفلة وخروجها من المستشفى سالمة وبخير وعافية والحمد لله.
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