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أول تعليق من ترامب على أنباء مقتل حمزة بن لادن
متابعات الخليج 365 - متابعة
علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، على أنباء وفاة حمزة نجل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقال دونالد ترامب: “كان حمزة بن لادن يشكل تهديدًا كبيرًا على الولايات المتحدة”.
يُذكر أن صحيفة “نيويورك تايمز” وشبكة “إيه بي سي” الأميركية نقلتا عن مسؤولين أميركيين، أن حمزة بن لادن قُتل في وقت ما خلال العامين الماضيين، لكن وكالات الاستخبارات لم تؤكد وفاته حتى فبراير الماضي، حين رصدت واشنطن مكافأة قدرها مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات مفيدة عن مكان وجوده، بحسب ما ذكرت “العربية”.
وبعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 في غارة على أبوت آباد في باكستان، بدأ اثنان من كبار مساعديه في إعداد حمزة بن لادن للقيام بدور قيادي، وتزوج من ابنة أحدهما، وتعهد بالانتقام لموت والده، قبل أن يتم تقديمه في أغسطس 2015 باعتباره صوتًا للتنظيم.
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