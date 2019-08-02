، الأخضر يستغني عن كمارا .. ويطير إلى أربيل ظهر اليوم ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهى المنتخـب السعودي الأول الخميـس، معسكره الداخلي بالرياض استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2019 والمقامة حاليًا بالعراق، والتي يستهل أولى مبارياته أمام شقيقه الكويتي في الرابع من شهر أغسطس الجاري.
وشهد اليوم الأخير لمعسكر الأخضر قبل المغادرة إلى مدينة أربيل العراقية ظهر اليوم الجمعة، مناورة تدريبية مع نادي الجيل انتهت بفوز المنتخب بهدف سجله علي النمر، كما شهدت المناورة مشاركة جميع اللاعبين.
إلى جانب آخر، قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الموافقة على طلب نادي الاتحاد بعودة لاعبه هارون كمارا للانضمام إلى تدريبات فريقه قبل مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
يُذكر أن الأخضر يوجد في المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب منتخبات الأردن والبحرين والكويت.
الأخضر يستغني عن كمارا .. ويطير إلى أربيل ظهر اليومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-02
أنهى المنتخـب السعودي الأول الخميـس، معسكره الداخلي بالرياض استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2019 والمقامة حاليًا بالعراق، والتي يستهل أولى مبارياته أمام شقيقه الكويتي في الرابع من شهر أغسطس الجاري.
وشهد اليوم الأخير لمعسكر الأخضر قبل المغادرة إلى مدينة أربيل العراقية ظهر اليوم الجمعة، مناورة تدريبية مع نادي الجيل انتهت بفوز المنتخب بهدف سجله علي النمر، كما شهدت المناورة مشاركة جميع اللاعبين.
إلى جانب آخر، قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الموافقة على طلب نادي الاتحاد بعودة لاعبه هارون كمارا للانضمام إلى تدريبات فريقه قبل مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
يُذكر أن الأخضر يوجد في المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب منتخبات الأردن والبحرين والكويت.
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
12:25 AM
أنهى المنتخـب السعودي الأول الخميـس، معسكره الداخلي بالرياض استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا 2019 والمقامة حاليًا بالعراق، والتي يستهل أولى مبارياته أمام شقيقه الكويتي في الرابع من شهر أغسطس الجاري.
وشهد اليوم الأخير لمعسكر الأخضر قبل المغادرة إلى مدينة أربيل العراقية ظهر اليوم الجمعة، مناورة تدريبية مع نادي الجيل انتهت بفوز المنتخب بهدف سجله علي النمر، كما شهدت المناورة مشاركة جميع اللاعبين.
إلى جانب آخر، قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الموافقة على طلب نادي الاتحاد بعودة لاعبه هارون كمارا للانضمام إلى تدريبات فريقه قبل مباراتي ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
يُذكر أن الأخضر يوجد في المجموعة الثانية في البطولة إلى جانب منتخبات الأردن والبحرين والكويت.
، الأخضر يستغني عن كمارا .. ويطير إلى أربيل ظهر اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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