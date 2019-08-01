السعودية | أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين في وفاة والدهم – رحمه الله

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وأصحاب السمو الملكي الأمراء أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز – رحمه الله – في قصر الأمير بندر بالرياض مساء اليوم المعزين من أصحاب السمو الملكي الأمراء ، والفضيلة والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .
كما استقبل أصحاب السمو الملكي الأمراء ، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني الذي قدم العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز – رحمه الله – .
وأعرب أصحاب السمو الملكي الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبروا عنه من مشاعر صادقة ، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.
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