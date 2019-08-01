السعودية تستقبل الحجاج بالـ"5G".. ومبادرات لإثراء الحج رقميا

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله بن عامر السواحه، جاهزية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لموسم الحج هذا العام.

وأوضح أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لتوفير كافة سُبل الراحة لضيوف الرحمن.





جاء ذلك خلال جولة تفقدية رافقه فيها محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس، لمواقع شركات الاتصالات ومواقع إدارة الشبكات والبنية الرقمية في المشاعر المقدسة على شبكات الجيل الخامس لدى شركات الاتصالات وتطبيقاتها في دعم جهود الجهات الحكومية العاملة خلال موسم الحج، إلى جانب إثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن.

وخلال تفقده لمواقع شركات الاتصالات، اطلع على تطبيقات أولية مدعومة بشبكة الجيل الخامس في موسم الحج لهذا العام، التي تشتمل على تجربة الطائرات بدون طيار "الدرونز" واستخدامات الجيل الخامس لربط سيارات الإسعاف بالمراكز الصحية وإثراء تجارب الواقع الافتراضي، إلى جانب استخدام تقنية الهولوجرام في الوعظ والإرشاد.

واستمع الوزير والوفد المرافق له، لشروحاتٍ عن جميع الخطوات في سبيل الاستعداد لموسم الحج لهذا العام، وما قامت به الشركات المشغلة من تعزيزات لشبكتها والتجهيزات التقنية والبشرية لاستيعاب أفواج الحجيج التي تتوافد على المشاعر المقدسة.





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كما اطلع على جميع الجوانب الفنية، والخطط التشغيلية لموسم الحج، وما يتبع ذلك من قوة عاملة، واستعدادات فنية وتقنية.

من جانبه، أوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس أن الهيئة بصفتها جزءًا من منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية؛ تعتز في كل عامٍ ببذل الجهود والطاقات والإمكانات في تيسير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وضمان توفيرها بأعلى مستوى من الجودة لضيوف بيت الله الحرام.

وأكد أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع توجهات القيادة الرشيدة، التي اعتنت منذ تأسيسها بضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين أجل عناية، وجعلت هذه المهمة الجليلة في مقدمة أولوياتها واهتماماتها.

وشملت الاستعدادات لموسم حج هذا العام التي تشرف عليها الوزارة ممثلةً في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لهم، استحداث 37 محطة تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G موزعةً على المشاعر المقدسة.





وتعمل المحطات جميعها على تحقيق أعلى درجات التغطية والسرعة الفائقة بفضل هذا الجيل من الشبكات، متيحة لضيوف الرحمن الحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت المبتكرة والنوعية.

كما عملت الهيئة بالتعاون مع شركات الاتصالات على تقديم خدمات الإنترنت اللاسلكية عن طريق تقنية "واي فاي"، إذ تجاوز عدد نقاط الوصول هذا العام 5.442 نقطة وصول في كلتا المدينتين المقدستين والمشاعر.

يذكر أن البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، تعد من أضخم البنى التحتية على مستوى العالم وأكثرها تقدماً، وتشمل المقاسم والكبائن والأبراج والمحطات اللاسلكية من الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس لخدمة الملايين من الحجاج.