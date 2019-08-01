القيادات الأمنية السعودية تناقش خطط إدارة حشود الحجاج

عقد قائد قوات أمن الحج في السعودية، اللواء سعيد القرني، اجتماعًا مع ممثلي وزارة الحج والعمرة، ومؤسسات أرباب الطوائف، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة؛ لمناقشة الخطط التنفيذية لإدارة الحشود في المشاعر المقدسة.

حضر اللقاء الذي عُقد في مركز القيادة والسيطرة بمشعر منى، مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد البسامي.

وأكد اللواء القرني تضافر الجهود البشرية وتسخيرها في خدمة ضيوف الرحمن بما ينسجم مع الإمكانيات التي وفرتها الحكومة السعودية، وحث على الالتزام بجداول التفويج المحددة.

وأشاد بجهود وتعاون الجهات ذات العلاقة بما فيها مؤسسات الطوافة، لافتاً إلى أن الجهات المساندة والمقدمة لخدمات الحجاج بشكل مباشر لها دور كبير في نجاح الحج.





وأوضح قائد قوات أمن الحج أن التكامل بين الجهات الأمنية والتشغيلية والخدمية هو الأساس في النجاح، مشيراً إلى أن التنسيق العالي بين القطاعات العاملة في خدمة الحجيج سيسهم في إنجاح الخطط والمحافظة على سلامة الحاج كي يؤدي نسكه بيسر وسهولة وأمان.

من جهته، قال مستشار وزير الحج والعمرة للعمليات والطوارئ رئيس وحدة التفويج اللواء الدكتور محمد القرني إن هذا الاجتماع استكمال للاجتماعات السابقة لمناقشة مراحل التفويج وخدمتها لأعمال وخطط الحج.

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وأضاف أنه تمت مناقشة آلية التفويج في المشاعر المقدسة، خصوصا التفويج ليوم التروية الذي يصادف يوم جمعة، كما ناقش خطط التفويج لتصعيد الحجاج لعرفات، ومن ثم نفرتهم لمزدلفة وبعدها لمنى وآلية رمي جمرة العقبة يوم العاشر.

وأوضح أن كل هذه المراحل وُضعت لها خطط وجداول ومسارات زمنية ونأمل في أن يلتزم الجميع فيها حتى تتكلل بالنجاح.





وأفاد الدكتور القرني بأن 60% من حجاج مؤسسة مطوفي الدول العربية متعجلين بالنفرة من عرفات إلى مزدلفة، ومن ثم إلى منى لرمي الجمرات صباح يوم العاشر قبيل صلاة الفجر، مما يخفف الزحام لمن يباتون في منى ثم يأتون بعد صلاة الفجر لرمي جمرة العقبة، وهو أمر إيجابي يسهم في تخفيف الزحام في جمرة العقبة صباح اليوم العاشر.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العرب المطوف الدكتور محمد بياري أنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطط التفويج في المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن المؤسسة عملت على بناء خططتها التنفيذية في المشاعر المقدسة، المنبثقة مع خطط التفويج المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

وأكد بياري أنه تم اعتماد توظيف 5700 مرشد لقائدي الحافلات، و400 جوال منهم 50 قائداً لإرشاد الحجاج العرب بجسر الجمرات والطرق المؤدية إليها، من أجل خدمة 380 ألف حاج عربي.

كما أشاد بتعاون الجهات الأمنية مع المؤسسة في إعداد الخطط التنفيذية والمشاركة في اللقاءات الدورية من أجل التأكد من مطابقة الخطط مع الواقع الافتراضي.