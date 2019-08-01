2019-08-01

النائب العام يوجه بالقبض على مطلقي النار في إحدى المناسبات

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجّه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بسرعه القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يُطلقون النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات.

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وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن النائب العام وجّه بالتحقق مما تم رصده من قِبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يطلقون النار من أسلحة رشاشة، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم بواجبها بحزم تجاه كل مَن يخالف الأنظمة المعاقب عليها جزائياً وبما يحمي المجتمع.