حساب المواطن يوضح ضوابط صرف الدعم حال تغيير الآيبان

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي للمستفيد بعد تاريخ ” 10 يوليو سيتم التحقق منه خلال دورة دفعة “سبتمبر” وسيتم صرف الدعم “في حال كنت مستحقاً” على الآيبان القديم.

جاء ذلك في ردّ من البرنامج عبر حساب خدمة العملاء على مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: “أخوي غيرت حسابي البنكي بس للحين ما تغير له أسبوع مغيره”.

وأوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن الدعم يصرف في الحساب القديم للمستفيد إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد وسوف تصل رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان، نسعد بخدمتك.

تفاصيل الدفعة الـ20

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أعلن تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين خلال الأسابيع الماضية.

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وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن دعم الدفعة 20 سجل 2.6 مليار ريال استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.