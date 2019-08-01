النائب العام يوجه بالقبض على مطلقي النار من “رشاشات” في إحدى المناسبات

جدة - عمرو شويل وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب، بالقبض على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يُطلقون النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات.

وقالت النيابة العامة، في بيان صحفي، إن النائب العام وجه بالتحقق مما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يطلقون النار من أسلحة رشاشة، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية.

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