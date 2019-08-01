وزير الاتصالات يطلع على تجربة الجيل الخامس لشبكة زين في موسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس_الرياض

زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، مقر خيمة الشركة في مشعر "منى"، واطلع على استعدادات الشركة، وقدراتها التشغيلية، والفنية، والبشرية، وهي القدرات التي تسخرها الشركة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكدت "زين السعودية" أنها نجحت في تغطية المناطق الرئيسية في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتقنية الجيل الخامس، ورفع الطاقة الاستيعابية والتغطية لشبكة الجيل الرابع والجيل الرابع المطور، بالإضافة إلى تغطية المناطق الرئيسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بشبكة الواي فاي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، أن الشركة تفخر وتعتز وتتشرف بأن تكون عنصرًا مساهمًا في خدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- تحرص دائمًا على خدمة ضيوف الرحمن وفق أعلى سبل الراحة، وأعلى مستويات الجودة في الأداء، مؤكداً أن وزارة الاتصالات، وهيئة الاتصالات، تقومان بأدوار مهمة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد المهندس الدغيثر أن الشركة، تأكدت تمامًا من جاهزية كافة الفرق الميدانية ومراكز التحكم بمراقبة الشبكة على مدار الساعة، والاستعداد بالتالي لأي حالة طوارئ قد تحدث لا سمح الله.