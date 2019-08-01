213 مادة إعلامية مفسوحة في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة ألزمت وزارة الحج والعمرة حملات حجاج الداخل بالتقيد بـ213 مادة إعلامية فسحتها وزارة الإعلام، ويسمح بتوزيعها على الحجاج للتوعية والإرشاد، سواء كانت مطبوعة أو صوتية. وبحسب ما علمته «مكة» فإن الكتب المفسوحة اشتملت على كتب مسائل أعمال الحج والدعاء، وما يفعله الحاج والمعتمر، ومسائل فقهية معاصرة في الحج، والعقيدة الصحيحة، وكيفية زيارة مسجد الرسول، لعدد من علماء الأمة، منهم عبدالعزيز بن باز، وصالح الفوزان، وكتب للرئاسة العامة للإفتاء. لغات الكتب المفسوحة العربية

الإنجليزية

الأردو

الفرنسية

البنجالية

الإندونيسية

الروسية

الفلبينية



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