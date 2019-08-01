السعودية | السعودية.. تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدينة

شكرا لقرائتكم السعودية.. تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السعودية رسميا، الخميس، عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية. والتعديلات الجديدة تمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها. وتقرر التعديلات للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل. التفاصيل تتبع..

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