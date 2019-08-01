السعودية | صور.. السفير السعودي في لبنان يودع حجاج بيت الله

شكرا لقرائتكم صور.. السفير السعودي في لبنان يودع حجاج بيت الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ودّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بخاري، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الخميس، طلائع بعثات الحج اللبنانية المتوجهة إلى المملكة لتأدية فريضة حج هذا العام، بحضور مدير عام الأوقاف الإسلامية في دار الفتوى اللبنانية، الشيخ الدكتور محمد أنيس أروادي، وعدد من الإعلاميين.

وأكد بخاري في تصريح له بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المملكة أولت رعاية كاملة لضيوف الرحمن بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، الملك بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وبجودة عالية لتيسير فريضة الحج لضيوف الرحمن وتقديمها بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أنه في هذا العام تمكنت البعثات الدبلوماسية والقنصلية في العالم من البدء بمنح التأشيرات الإلكترونية، وهذا البرنامج هو أحد الحزم والمبادرات الخاصة ببرنامج التحول 2020 الذي يحقق رؤية المملكة 2030 .

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وشكر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، والمسؤولين اللبنانيين الذين يولون اهتماما كبيرا لتسهيل أمور حجاج بيت الله الحرام.

من ناحيته، عبّر الشيخ أروادي عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نظير ما تقدّمه المملكة من تسهيلات وخدمات لضيوف الرحمن ما يجعلهم يتمتعون بالأمان والاستقرار خلال تأديتهم فريضة الحج، منوهًا بالتسهيلات التي قدمتها سفارة المملكة في لبنان لإنهاء طلبات الحج من دون أي تعقيدات.

بعد ذلك قام بخاري بتوزيع نسخ من القرآن الكريم والورود على الحجاج معربًا عن تمنياته لهم بحج مبرور وسعي مشكور.