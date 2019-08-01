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تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتوافد أولى الدفعات من الحجاج القطريين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ ليؤكد ذلك حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير كافة الإمكانات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر؛ أسوة بما تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد دعت السلطات المعنيّة في دولة قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها الحكومة القطرية.
ورفضت وزارة الحج والعمرة الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن الحكومة السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية من الدخول للمملكة.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 11:53 PM
حكومة خادم الحرمين تسخر كافة الإمكانات لتسهيل قدومهمتوافد أولى دفعات الحجاج القطريين عبر مطار "المؤسس"
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتوافد أولى الدفعات من الحجاج القطريين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة؛ ليؤكد ذلك حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تسخير كافة الإمكانات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر؛ أسوة بما تقوم به المملكة العربية السعودية تجاه عموم المسلمين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد دعت السلطات المعنيّة في دولة قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وإزالة العقبات التي تفرضها الحكومة القطرية.
ورفضت وزارة الحج والعمرة الادعاءات الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية بأن الحكومة السعودية تضع العراقيل أمام من يرغب في زيارة المشاعر المقدسة من قطريين أو مقيمين على أرض دولة قطر لأداء مناسك الحج والعمرة، وعدم السماح لحملات الحج والعمرة القطرية من الدخول للمملكة.
، توافد أولى دفعات الحجاج القطريين عبر مطار "المؤسس" ،
المصدر : الخليج 365
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