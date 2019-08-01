، سفير المملكة لدى لبنان يودّع طلائع حجاج بيت الله الحرام ،

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محمد بن مسعود - الدمام - ودّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم طلائع بعثات الحج اللبنانية المتوجهة إلى المملكة لآداء مناسك فريضة حج هذا العام، بحضور مدير عام الأوقاف الإسلامية في دار الفتوى اللبنانية الشيخ الدكتور محمد أنيس أروادي وعدد من الإعلاميين.
وأكد بخاري في تصريح له أن المملكة أولت رعاية كاملة لضيوف الرحمن بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وبجودة عالية لتيسير آداء فريضة الحج لضيوف الرحمن وتقديمها بكل يسر وسهولة.
وأشار إلى أنه في هذا العام - بفضل الله - تمكنت البعثات الدبلوماسية والقنصلية في العالم من البدء بمنح التأشيرات الإلكترونية وهذا البرنامج هو أحد الحزم والمبادرات الخاصة ببرنامج التحول 2020 الذي يحقق رؤية المملكة 2030 .
وشكر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري والمسؤولين اللبنانيين الذين يولون اهتماما كبيرا فيما يخص تسهيل أمور حجاج بيت الله الحرام.
من ناحيته، عبّر الشيخ أروادي عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نظير ما تقدّمه المملكة من تسهيلات وخدمات لضيوف الرحمن ما يجعلهم يتمتعون بالأمان والاستقرار خلال تأديتهم فريضة الحج"منوهًا بالتسهيلات التي قدمتها سفارة المملكة في لبنان لإنهاء طلبات الحج من دون أي تعقيدات.
بعد ذلك قام بخاري بتوزيع نسخ من القرآن الكريم والورود على الحجاج معربًا عن تمنياته لهم بحج مبرور وسعي مشكور.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 11:52 PMسفير المملكة لدى لبنان يودّع طلائع حجاج بيت الله الحرام
ودّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم طلائع بعثات الحج اللبنانية المتوجهة إلى المملكة لآداء مناسك فريضة حج هذا العام، بحضور مدير عام الأوقاف الإسلامية في دار الفتوى اللبنانية الشيخ الدكتور محمد أنيس أروادي وعدد من الإعلاميين.
وأكد بخاري في تصريح له أن المملكة أولت رعاية كاملة لضيوف الرحمن بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وبجودة عالية لتيسير آداء فريضة الحج لضيوف الرحمن وتقديمها بكل يسر وسهولة.
وأشار إلى أنه في هذا العام - بفضل الله - تمكنت البعثات الدبلوماسية والقنصلية في العالم من البدء بمنح التأشيرات الإلكترونية وهذا البرنامج هو أحد الحزم والمبادرات الخاصة ببرنامج التحول 2020 الذي يحقق رؤية المملكة 2030 .
وشكر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري والمسؤولين اللبنانيين الذين يولون اهتماما كبيرا فيما يخص تسهيل أمور حجاج بيت الله الحرام.
من ناحيته، عبّر الشيخ أروادي عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نظير ما تقدّمه المملكة من تسهيلات وخدمات لضيوف الرحمن ما يجعلهم يتمتعون بالأمان والاستقرار خلال تأديتهم فريضة الحج"منوهًا بالتسهيلات التي قدمتها سفارة المملكة في لبنان لإنهاء طلبات الحج من دون أي تعقيدات.
بعد ذلك قام بخاري بتوزيع نسخ من القرآن الكريم والورود على الحجاج معربًا عن تمنياته لهم بحج مبرور وسعي مشكور.
، سفير المملكة لدى لبنان يودّع طلائع حجاج بيت الله الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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