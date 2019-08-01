محمد بن مسعود - الدمام - الأهالي يعانون من وعورة الطرق بسبب التضاريس الجبلية وقع عصر اليوم الخميس، حادث انقلاب مركبة نوع "شاص"، من منحدر شاهق بمحافظة فيفاء. وبحسب المصادر فإن المركبة كانت تقل شقيقين، أصيبا بإصابات متوسطة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتعاني طرق محافظة فيفاء من صعوبتها ووعورتها بسبب التضاريس الجبلية للمحافظة، وتتجدد مطالب الأهالي باهتمام الجهات المسؤولة بطرق المحافظة ووضع مصدات ولافتات تحذيرية في المواقع التي تتطلب ذلك. 01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 11:40 PM Advertisements الأهالي يعانون من وعورة الطرق بسبب التضاريس الجبلية إصابة شقيقين هوت مركبتهما من منحدر شاهق بـ"فيفاء" إصابة شقيقين هوت مركبتهما من منحدر شاهق بـ"فيفاء" وقع عصر اليوم الخميس، حادث انقلاب مركبة نوع "شاص"، من منحدر شاهق بمحافظة فيفاء. وبحسب المصادر فإن المركبة كانت تقل شقيقين، أصيبا بإصابات متوسطة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتعاني طرق محافظة فيفاء من صعوبتها ووعورتها بسبب التضاريس الجبلية للمحافظة، وتتجدد مطالب الأهالي باهتمام الجهات المسؤولة بطرق المحافظة ووضع مصدات ولافتات تحذيرية في المواقع التي تتطلب ذلك. الكلمات المفتاحية ، إصابة شقيقين هوت مركبتهما من منحدر شاهق بـ"فيفاء" ،

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