- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن جاهزية مرافقها لاستقبال الحجاج القادمين عبر منفذ الرقعي الحدودي.
وتفصيلاً، عقد المسؤولون بصحة حفر الباطن والمكلفون لمركز المراقبة الصحي بمنفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت اجتماعًا للوقوف على جاهزية كل المرافق الصحية بالمحافظة لخدمة الحجاج، حيث تم مناقشة تجهيزات مركز المراقبة الصحية بجميع اللوازم الطبية والمستلزمات والكوادر الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، بالإضافة إلى حث جميع العاملين على تسهيل إجراءات حجاج بيت الله الحرام وتمثيل المملكة في هذا الجانب خير تمثيل.
ويقوم مركز المراقبة الصحية بتقديم الخدمات الصحية والطبية بنوعيها الوقائي والعلاجي بدءًا من التحصينات والتطعيمات مرورًا بالتوعية والتثقيف الصحي للحجاج والعاملين بالمنافذ ووصولاً إلى تقديم الرعاية الطبية للمرضى وكبار السن من ضيوف الرحمن.
وأكدت صحة حفر الباطن الأعداد التي يتم تكليفها للعمل بالمنافذ خلال موسم الحج في كل عام ما هي إلا جزء بسيط من الكوادر الصحية التي تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج في كل المرافق الصحية بحفر الباطن إذ إن جميع العاملين مستنفرون للخدمة منذ قدوم أول حاج إلى المملكة وحتى مغادرة آخر حاج بسلامة الله إلى بلاده.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 11:39 PM
بعد تجهيز مركز المراقبة الصحية بجميع المستلزمات والكوادر الطبية اللازمة"صحة حفر الباطن" تعلن جاهزيتها لاستقبال الحجاج القادمين عبر منفذ الرقعي
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن جاهزية مرافقها لاستقبال الحجاج القادمين عبر منفذ الرقعي الحدودي.
وتفصيلاً، عقد المسؤولون بصحة حفر الباطن والمكلفون لمركز المراقبة الصحي بمنفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت اجتماعًا للوقوف على جاهزية كل المرافق الصحية بالمحافظة لخدمة الحجاج، حيث تم مناقشة تجهيزات مركز المراقبة الصحية بجميع اللوازم الطبية والمستلزمات والكوادر الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، بالإضافة إلى حث جميع العاملين على تسهيل إجراءات حجاج بيت الله الحرام وتمثيل المملكة في هذا الجانب خير تمثيل.
ويقوم مركز المراقبة الصحية بتقديم الخدمات الصحية والطبية بنوعيها الوقائي والعلاجي بدءًا من التحصينات والتطعيمات مرورًا بالتوعية والتثقيف الصحي للحجاج والعاملين بالمنافذ ووصولاً إلى تقديم الرعاية الطبية للمرضى وكبار السن من ضيوف الرحمن.
وأكدت صحة حفر الباطن الأعداد التي يتم تكليفها للعمل بالمنافذ خلال موسم الحج في كل عام ما هي إلا جزء بسيط من الكوادر الصحية التي تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج في كل المرافق الصحية بحفر الباطن إذ إن جميع العاملين مستنفرون للخدمة منذ قدوم أول حاج إلى المملكة وحتى مغادرة آخر حاج بسلامة الله إلى بلاده.
، "صحة حفر الباطن" تعلن جاهزيتها لاستقبال الحجاج القادمين عبر منفذ الرقعي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة حفر الباطن" تعلن جاهزيتها لاستقبال الحجاج القادمين عبر منفذ الرقعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.