، شاهد .. "حرس الحدود" يباشر مهامه في "المشاعر المقدسة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الزهراني" و"الغامدي" يتفقدان القوات والآليات المشاركة

تفقد مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اللواء البحري أحمد بن صالح الزهراني، يرافقه المشرف العام على القوات المشاركة من حرس الحدود في مهمة حج ١٤٤٠هـ، اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي، القوات والآليات المشاركة من وحدات حرس الحدود في حج العام الحالي بالمشاعر المقدسة.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية في المهمة، الرائد محمد بن أحمد الثقفي، أن مهام حرس الحدود في خدمة ضيوف الرحمن، وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، بدأت باستقبال الحجاج عبر المنافذ البرية والموانئ البحرية، وتستكمل تلك المهام في المشاعر المقدسة، بمشاركة فرقة من البحث والإنقاذ في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ، بالإضافة إلى مشاركة رجال حرس الحدود في تنفيذ خطة تنظيم المشاة وإدارة الحشود، بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وبيّن أن المشاركين من رجال حرس الحدود في مهمة تنظيم المشاة، خضعوا قبل مباشرة مهامهم بالمشاعر المقدسة لبرامج تدريبية مكثفة في إدارة الحشود، وإدارة الأزمات، واللغات، ولغة الإشارة، والإسعافات الأولية، كما عُقدت لهم الكثير من ورش العمل، والمحاضرات التعريفية بطبيعة العمل ومهامهم المكلفين بها.

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