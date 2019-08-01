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محمد بن مسعود - الدمام - تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لخسارة ثقيلة في تجربته الودية الثالثة من أمام نظيره تريغلاف كران السلوفيني بستة أهداف مقابل هدفين ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في سلوفينيا.
سجل هدفي الاتفاق فيليب كيش عن طريق ركلة جزاء، وأحمد فريد.
وتأتي هذه المباراة الودية ضمن إطار معسكر الفريق الاتفاقي المقام حاليًا في مدينة ماريبور السلوفينية ويستمر حتى الخامس من أغسطس الجاري.
ويُشار إلى أن الفريق تبقت له مباراة واحدة مع العين الإماراتي الأحد المقبل قبل ختام المعسكر والعودة للدمام.
دخل الاتفاق هذه المباراة بتشكيلة مكونة من عبدالله الصالح، سعد خيري، ماجد النجراني، علي هزازي، فواز الطريس، أحمد آل محيميد، أسامة الخلف، حسين سالم، علي الخيبري، صالح العمري وفيليب كيش.
وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي عددًا من التغييرات للوقوف على جاهزية اللاعبين استعدادًا للموسم الجديد.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 11:15 PM
تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لخسارة ثقيلة في تجربته الودية الثالثة من أمام نظيره تريغلاف كران السلوفيني بستة أهداف مقابل هدفين ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في سلوفينيا.
سجل هدفي الاتفاق فيليب كيش عن طريق ركلة جزاء، وأحمد فريد.
وتأتي هذه المباراة الودية ضمن إطار معسكر الفريق الاتفاقي المقام حاليًا في مدينة ماريبور السلوفينية ويستمر حتى الخامس من أغسطس الجاري.
ويُشار إلى أن الفريق تبقت له مباراة واحدة مع العين الإماراتي الأحد المقبل قبل ختام المعسكر والعودة للدمام.
دخل الاتفاق هذه المباراة بتشكيلة مكونة من عبدالله الصالح، سعد خيري، ماجد النجراني، علي هزازي، فواز الطريس، أحمد آل محيميد، أسامة الخلف، حسين سالم، علي الخيبري، صالح العمري وفيليب كيش.
وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي عددًا من التغييرات للوقوف على جاهزية اللاعبين استعدادًا للموسم الجديد.
، الاتفاق يخسر بسداسية من أمام تريغلاف كران السلوفيني ،
المصدر : الخليج 365
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