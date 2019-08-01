دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالصور.. 600 قارب تتنافس على صيد الروبيان بالمنطقة الشرقية

أبحر صائدو الروبيان في 600 قارب، زينت مياه الخليج العربي، ضمن الفعالية التي انطلقت، اليوم الخميس، بمحافظة القطيف بعنوان «روبيان الشرقية».

وتعزِّز فعاليات صيد الروبيان بالقطيف، بإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، نشاطَ أسواق الأسماك والروبيان بالمحافظة؛ لكونها الأكبر على مستوى دول الخليج العربي، وتغذي أسواق المملكة وخارجها، ولذلك يتوقع أن يجذب السوق تداولات كميات كبيرة من الروبيان تصل لمئات الأطنان مما سيجعله نافذة اقتصادية ووجهة للمتسوقين والتجار محليًّا وإقليميًّا.

وأكد الدلّال مفيد آل جواد الذي يمارس نشاط البيع منذ 30 عامًا، أن السوق يقصده يوميًّا تجار تجزئة كثيرون؛ لشراء كميات من الأسماك لبيعها لمحلات التجزئة، ولمكاتب الشركات والمؤسسات وتسويقها عبر شاحنات النقل في بعض مدن المملكة نظرًا لزيادة الطلب على الأسماك على مدار العام.

وتوقّع آل جواد أن يستقبل السوق خلال الأيام الأربعة المقبلة كميات من أطنان الروبيان من المراكب الصغيرة، مشيرًا إلى تأثير تجار بيع الأسماك في دول مجلس التعاون الخليجي في حركة البيع والشراء بالسوق مما أكسبه أهمية وشهرة واسعة خليجيًّا.

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وبيَّن البائع بدر المحيشي، الذي يمارس نشاطه في السوق منذ 34 عامًا، أنه نظرًا لعاملي اعتدال درجة الحرارة وقلة الرطوبة؛ تزيد كميات الروبيان القادمة يوميًّا إلى السوق، لافتًا إلى أن الأسعار تتراوح في اليوم الأول من 550 إلى 650 ريالًا للصندوق من الحجم الوسط، ويتوقع انخفاضها خلال أسبوع.

وعن مواعيد الحراج قال المحيشي: «إن الحراج الأول يبدأ بعد صلاة الفجر مباشرة ويكون عادة لصيد القوارب، أما الثاني وهو الحراج الرئيس فيبدأ الساعة الثامنة مساءً ويخصص لصيد المراكب الكبيرة والقوارب، فيما تقام حراجات أخرى في الدمام والجبيل وصفوى وتاروت إلا أن الحراج الرئيس هو سوق القطيف ».

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت عن موسم صيد الروبيان على ساحل الخليج العربي للمملكة، بدءًا من أول أغسطس ويستمر حتى 31 يناير 2020 م، ولمدة 6 أشهر.