شكرا لقرائتكم خبر عن ’’فيديو مروع’’ يوثق لحظة الانفجار العنيف الذي هز معسكر الجلاء بعدن ومقتل ‘‘أبواليمامة’’ .. شاهد حالة الفزع وتساقط الضحايا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى للتفجير الذي استهدف معسكر ”الجلاء“ التابع لقوات الحزام الأمني بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن. ويظهر في الفيديو المتداول حالة من الهرج والمرج عقب الاستهداف الذي تبناه الحوثي عبر إعلامه، حيث يلاحظ في المقطع عمليات نقل الضحايا وإجلاء المصابين للمراكز الطبية. Advertisements Video Player

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