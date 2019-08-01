شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تخرج عن صمتها وتبدأ أول تحرك فعلي للرد على تفجيرات عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ادانت الحكومة اليمنية الهجومين الإرهابيين المتزامنين اللذين استهدفا، صباح اليوم الخميس، العرض العسكري لقوات الحزام الأمني في معسكر الجلاء وقسم شرطة الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة ‎عدن.

‏ وقالت الحكومة في بيان نشر على صفحتهم في موقع توتير أن "تزامن الهجومين الإجراميين يؤكد أن مصدرها وغايتها واحدة، وهي استهداف استقرار وأمن مدينة ‎عدن وقطع الطريق على كل فرص السلام والاستقرار في ‎اليمن كوسيلة لتحقيق المخططات الإرهابية التي تتلاقى وتتحرك بدعم من ‎إيران".

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وقالت الحكومة أن "الهجومين يثبتان بأن مليشيات التمرد الحوثية وغيرها من الجماعات الإرهابية المتطرفة تتقاسم الأدوار وتكمل بعضها بعضا في حربها على الشعب اليمني وسعيها لضرب الاستقرار والأمن".

‏ولفتت الحكومة إلى أن الدور الإيراني المعادي والتدميري في ‎اليمن يبرز مجدداً "من خلال دعمها ورعايتها لمليشيا الحوثي الإجرامية وتزويدهم بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والأسلحة النوعية، بغية نشر الفوضى وتمكين مشروعها العنصري".

من جهته، قدم رئيس الوزراء معين عبدالملك تعازيه لأسر ضحايا الهجومان على معسكر الجلاء وشرطة الشيخ عثمان، وقال أن العمليتان تؤكدان التنسيق والتكامل بين جماعة الحوثي والجماعات الإرهابية.

وكانت مليشيات الحوثي قد تبنت الهجوم الذي استهدف العرض العسكري لقوات من الحزام الأمني في معسكر الجلاء بطائرة مسيرة نوع قاصف وصاروخ باليستي، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين، من بينهم، العميد منير اليافعي قائد اللواء الأول دعم وإسناد.