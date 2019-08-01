شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف علق الوزير ‘‘نايف البكري’’ على مقتل ‘‘أبواليمامة,, والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يوم دموي أليم تشهده مدينة عدن باستهداف أبنائها من قبل جماعات الغدر والخيانة، أكثر من 40 شاب من أبناء عدن يذهبون في لحظة إرهاب إثر حادثين منفصلين صباح يومنا هذا، وعلى رأس الشهداء العميد منير اليافعي أبو اليمامة الذي كان له دور بارز في محاربة المد الحوثي وفي إرساء قواعد الأمن بعد التحرير .

إن توافق الحدثين يكشف للشعب والعالم حقيقة توحد أهداف مشاريع الموت التي تتبناها قوى الشر والإرهاب ورأس الدمار والانقلاب في صنعاء، والعصابات المتطرفة.

لقد خسرنا اليوم سواعد شابة كان يُعوَّل عليها في بناء الدولة التي يحلم بها أهل عدن، وستبكي عدن كثيراً فراق أبنائها، ولكن علينا أن نعي جميعاً أنّ عدونا واحد يتربص بنا الدوائر ويعد عدته لمحاربتنا في شتى أرجاء الوطن.

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ندين وبكل شدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت شهداء الوطن، وننعي كل أهل ومحبي الشهيد أبو اليمامة، ونعزي أبناء الوطن قاطبة باستشهاد رجال الأمن الأبطال بمختلف الميادين.

المجد للشهداء، الشفاء العاجل للجرحى، ولا نامت أعين الغدر.

نايف البكري

وزير الشباب والرياضة