شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد سعودي قوي على الانفجارات التي استهدفت عدن صباح اليوم .. شاهد ما ورد فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر على أحداث عدن اليوم. وقال السفير آل جابر في تغريدة له على تويتر: " ‏الاستهداف المتزامن من قبل الميليشا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران لأمن واستقرار العاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع أخواتها الإرهابيه داعش وتنظيم القاعدة التي تستحل الدماء ولا تعترف بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الانسان"



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول رد سعودي قوي على الانفجارات التي استهدفت عدن صباح اليوم .. شاهد ما ورد فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.