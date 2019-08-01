شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ..طارق عفاش يتباهى بالجنبية الصنعانية كما يفعل الحوثي ويفاجئ المجلس الانتقالي وكل ابناء الجنوب بهذا التعليق على الهجوم الدامي في عدن ( صورة نادر ينشرها لاول مرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قال قائد "حراس الجمهورية" إن "الدم الذي أريق في عدن اليوم يجدد جراحات هذه المدينة التي ضربت أروع الأمثلة في مواجهة الحوثي وإرهابه".

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وأضاف في تغريدة على تويتر: "تعازينا لعدن باستشهاد القائد أبو اليمامة منير اليافعي، وكل رفاق السلاح ضد جماعات التطرف والإرهاب والكهنوت".

وقتل العشرات، اليوم الخميس، بقصف صاروخي وبالطائرات المسيرة على معسكر تابع للحزام الأمني بعدن.

وتبنى الحوثيون قصف عرض عسكري في معسكر الجلاء التابع للحزام الأمني، أدى لمقتل العشرات من ضمنهم القيادي المقرب من الإمارات "أبو اليمامة اليافعي"، ورجلها الأول.

وتزامن الحادث مع تفجير سيارة مفخخة في قسم شرطة بمديرية الشيخ عثمان، خلف هو الآخر قتلى وجرحى.