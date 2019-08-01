شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دك معسكر الجلاء بعدن وقتل ”أبواليمامة” وعشرات الجنود.. الحوثيون يعلنون دك معسكر جديد و”قناة المسيرة” تبث خبر ”عاجل” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - Advertisements أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، بإطلاق صاروخ "باليستي متطور" استهدف موقعا عسكريا في مدينة الدمام السعودية.

وقال المتحدث باسم الجماعة الحوثية المدعومة إيرانيا يحيى سريع إن "القوة الصاروخية أطلقت صباح اليوم صاروخا باليستيا متطورا بعيد المدى باتجاه هدف عسكري هام في العمق السعودي بالدمام في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية". وشدد على أن "هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وتماديه في عدوانه وسفكه للدم اليمني". حسب زعمه.

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