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ذوو رجل أمن يناشدون نقله لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة

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ناشد ذوو رجل المرور خالد بن محمد الثبيتي، ولاة الأمر ومسؤولي وزارة الصحة، نقل ابنهم إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس بجدة.

وقال ذوو المصاب “الثبيتي” وفقًا لـ”سبق”: إنه يرقد على السرير الأبيض وحالته خطرة داخل غرفة العناية المركزة، فاقدًا للوعي في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، بعد تعرضه لحالة دهس من قبل سائق دراجة نارية عند إحدى نقاط التفتيش أثناء أداء واجبه في مهمة الحج. وأضافوا: الحادث أسفر عن تهشم في الجانب الأيسر من الجمجمة، مع كسر انخفاسي في الجانب الأيمن وكسر في الكتف، وحالته الصحية تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ويرقد حاليًّا في العناية المركزة على الأكسجين، ويحتاج إلى نقله لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة.

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