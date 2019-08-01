“لا ولاية على سفر المرأة” يشعل “تويتر”.. شاهد: “زغاريد” وفيديوهات ساخرة للمغردات وإشادة بالقيادة

تصدر هاشتاق “#لا_ولاية_على_سفر_المرأة”، اليوم الخميس، قائمة تريند -الأكثر تداولًا- على موقع “تويتر” في السعودية؛ احتفاءً بقرار السماح للمرأة استخراج جواز والسفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها.

مشاركات بالآلاف

وشارك آلاف السعوديين في الهاشتاق، فيما كان للنساء النصيب الأكبر من التغريدات؛ إذ اعتبروا أن القرارات هي استكمال لمنح المرأة حقوقها في العهد الجديد بالمملكة. ولم يخلو الهاشتاق من مقاطع الفيديوهات الساخرة التي شاركت بها بعض المغردات، وذلك للتعبير عن فرحتهن بالقرار ولكن على طريقتهن الخاصة، وسط تفاعل واسع من الرجال.

أبرز التعديلات

وكانت جهات عليا، أقرت تعديلات على نظام وثائق السفر ونظام الأحوال المدنية؛ حيث “يحق للأنثى استخراج جواز سفر مباشرة دون موافقة ولي أمرها. وتتضمن التعديلات “تصريح السفر يكون فقط للحضانة والقصّر والمتوفى وليهم، وللذكر والأنثى نفس الحقوق في تصريح السفر دون سن 21 سنة”. كما تشمل التعديلات “للمرأة حق طلب الحصول على سجل الأسرة من (الأحوال)، والتبليغ عن حالات الولادة والوفاة تشمل الرجل والمرأة”.

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أبرز المشاركات في الهاشتاق:

الكاتبة “هيلة المشوح”، علقت على القرار بقولها: “أتقدم بالشكر أصالة عن نفسي ونيابة عن كل امرأة في وطني العظيم لقيادتنا الحكيمة على كل ما نالته المرأة السعودية في هذا العهد الميمون، الشكر لوالدنا خادم الحرمين وولي عهده عراب التغيير أميرنا الهمام محمد بن سلمان.. حفظ الله قيادتنا وحفظ الله وطننا”.

وشارك المحامي “عبد الرحمن اللاحم”، في الهاشتاق، بقوله: “الدولة أصدرت قرارها لما تراه مصلحة، ويفترض أن تطوى الصفحة تمامًا بكل مافيها من سجالات، ولا يليق أن تستغل القرارات لصراعات ايدلوجية وتصفية حسابات ونبش الماضي”.

وعلق الشاعر “عبد اللطيف آل الشيخ”، على القرار، بقوله: “ما تسنّه الدولة من تشريعات وقوانين لا يأتي إلا بعد إدراك منها أن هناك مصلحة عامة لا تخالف الشرع، فكون هذا الحق عُطّل يومًا ما لمصلحة قدّرتها الدولة آنذاك لا يعني أن لا يعود هذا الحق لمصلحة أكبر تراها الدولة الآن.. حفظ الله الملك و ولي العهد و الشعب السعودي”.