“الزائدي” مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة مكة المكرمة

صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتكليف الدكتور أحمد بن محمد بن خلف الزائدي مديرا للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، وذلك اعتبارا من اليوم ٢٩/١١/١٤٤٠ ولمدة عام.

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