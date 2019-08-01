«911» يحذر من موجة غبار كثيفة على طريق الطائف-الرياض

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مساء اليوم الخميس، على أجزاء من طريق «الطائف- الرياض، من موجة غبار كثيفة، مطالبًا قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.

وقال المركز الوطني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: الآن.. موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريق «الطائف- الرياض» من العطيف حتى المويه، أدت إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.. يرجى من مرتادي الطرق أخذ الحيطة والحذر.

وفي شأن ذي صلة، يعقد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي، المؤتمر الصحفي السنوي للإعلان عن حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة بالمشاعر المقدسة لحج هذا العام 1440هـ؛ وذلك بمقر الهيئة بجدة، الأحد القادم.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي الذي يُعقد بحضور الجهات الحكومية المعنية، عرض خطة أعمال الهيئة في الأرصاد والبيئة لموسم الحج، وجاهزية الهيئة لخطة الطوارئ في الحالات الجوية المتطرفة والشديدة، واستعراض جهود الهيئة في رصد التوقعات الجوية وجاهزيتها بالتقنيات الأرصادية الحديثة والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية.

وسيتطرق المؤتمر إلى أعمال التفتيش البيئي التي ستكون مستمرة ومواكبة للأعمال الميدانية على المنشآت حول كل ما يؤثر في البيئة تأثيرًا مباشرًا أو غير مباشر، وللتأكد من جاهزية المواقع وتصحيح وإزالة أي مخالفات قد تنشأ فيها؛ حيث تقوم فرق التفتيش بأعمالها باستمرار وعلى مدار الساعة على كافة المنشآت بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة، بهدف التأكد من الجاهزية الكاملة وتوافر الاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية للمواقع ذات التأثير البيئي المحتمل، ورصد المخالفات عليها إن وجدت، علاوة على التأكد من إزالة وإصلاح أي مخالفة قائمة أو مستحدثة.