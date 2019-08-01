أمانة مكة تُسخّر إمكانياتها لمتابعة 49730 منشأة غذائية بالمشاعر المقدسة

كثفت أمانة العاصمة المقدسة والبلديات الفرعية التابعة لها، أعمال صحة البيئة، ومراقبة الأسواق بمكة المكرمة؛ للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية.

وشنت أمانة العاصمة، جولات ميدانية مكثفة على المحال المتعلقة بالصحة العامة، ومضاعفة أعمال مكافحة الظواهر السلبية في محاورها الثلاثة «المواطن، المرافق العامة، العناية بالمظهر العامّ»، مع الاستمرار في تطوير المحلات المتعلقة بالصحة العامة.

تأتي تلك الجهود ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير الخدمات البلدية لضيوف الرحمن، منذ وصولهم للديار المقدسة وتأديتهم لمناسكهم، حتى عودتهم لديارهم، لتغطي خدماتها مكة المكرمة وكافة المشاعر المقدسة.

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وتحرص الوزارة على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في الأعمال الميدانية المشتركة، واستقبال البلاغات والحالات الخاصة بأعمال صحة البيئة والأسواق من مختلف الجهات ومعالجتها أولًا بأول، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتشديد الرقابة في مكافحة ظاهرة بيع ماء زمزم على الطرقات، والعمل على دعم مراكز الخدمات الميدانية بالمشاعر المقدسة «عرفات، مزدلفة، منى» خلال موسم الحج، إضافة للمشاركة في أعمال لجنة مكافحة الطبخ العشوائي، وتكثيف أعمال لجنة متابعة المباسط المخالفة، وكذلك مكافحة الباعة الجائلين.

ومن المحاور الرئيسية لخطة الوزارة، مراقبة ومتابعة تجارة الجملة والتجزئة والثلاجات والتركيز على المنطقة المركزية، مع التأكد من حصول جميع العاملين في المحال الخاصة بالمواد الغذائية والمباسط الموسمية على الشهادات الصحية السارية المفعول، مع القيام بتشكيل فرق عمل للإشراف على مطابخ الإعاشة والمستودعات لمتابعة التزامهم بالأنظمة والتعليمات، والحزم في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين وتلافي الملاحظات، ومصادرة المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإتلافها، إغلاق المحلات غير المرخصة، وغير المستوفية للاشتراطات الصحية، والمشاركة في لجان الغش التجاري، مع تكثيف أعمال الرقابة على الأسواق المركزية والمحلات التجارية، واستمرار الجولات الميدانية على محلات العطارة.

وشملت الخطة تكثيف أعمال صحة البيئة وحشد الفرق الميدانية لمراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى مواقع الحلاقة بمشعر منى، فيما ستتم متابعة جميع هذه الأماكن والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومصادرة المواد التالفة وإجراء التحاليل المخبرية لجميع العينات من المواد الغذائية، حيث يوجد بالعاصمة المقدسة 49730 منشأة غذائية وصحية، من بينها حوالي 18،500 محل تجاري، 7،109 صالونات حلاقة، 2،590 بقالات، 1،245 محلًّا للأكلات الشعبية، 669 مطعمًا، 198 مطبخًا، 408 مخابز وأفران، 471 مغسلة ملابس، 397 محل جزارة وأسماك ودواجن، 353 محلًّا للمواد الغذائية، 539 محل خضراوات وفاكهة، 182 صيدلية، 287 مركزًا للتسوق، 32 محطة مياه ومصانع تعبئة، 78 ثلاجة مواد غذائية، 1،100 كرسي حلاقة مؤقت، 2،229 مبسطًا ومحلًّا موسميًّا في مكة المكرمة، 210 مبرات موسمية، 12،590 محلًّا متعلقًا بالصحة العامة، 543 مبسطًا ومحلًّا موسميًّا في المشاعر المقدسة.

