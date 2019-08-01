تكليف الزائدي مديرًا عامًّا للتعليم بمكة

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن محمد الزائدي مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، خلفا لمحمد بن مهدي الحارثي.
وعمل الزائدي في وزارة التربية والتعليم منذ عام 1406هـ إلى عام 1432هـ وتدرج خلال هذه الفترة بين العمل معلمًا، ومشرفا تربويًّا، ومديرًا لمكتب التربية والتعليم بشمال جدة ومؤخرًا مشرف تدريب للقيادة والإدارة التربوية.
ويحمل الزائدي العديد من الخبرات التربوية، فقد عمل معلمًا للعلوم ثم لمادة الأحياء، ومشرفًا تربويًّا لنفس المادة بمركز الإشراف التربوي بجنوب جدة، ثم مساعدًا لمدير مركز الإشراف التربوي بجنوب جدة، فمديرًا لمركز الإشراف التربوي بشمال جدة.
كما عمل، مشرف تدريب بإدارة تعليم جدة، ثم أستاذًا مساعدًا بالإدارة التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز، ورئيسًا لقسم الإدارة التربوية بذات الجامعة، ووكيلًا لكلية الدراسات العليا التربوية، ونائبًا لمدير مركز تطوير التعليم الجامعي بجدة.
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