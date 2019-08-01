ترشيح 805 متقدمين ومتقدمات في القبول الاحتياطي بجامعة نجران

أعلنت جامعة نجران، اليوم الخميس، عن قبول 805 طلاب وطالبات، من الموجودين على قائمة الانتظار الاحتياطي، طالبة من المرشحين تأكيد قبولهم عبر البوابة الإلكترونية، قبل نهاية دوام يوم الإثنين، 4/ 12/ 144 هـ.

وعبر صفحتها الرسمية، نشرت الجامعة «إنفوجراف»، جاء فيه: ترشيح 805 متقدم ومتقدمة في القبول الاحتياطي بجامعة نجران، موضحة أنه من نتائج القبول الاحتياطي، الترشيح على عدد من المقاعد المتاحة في السنة التحضيرية، وبعض التخصصات العلمية وبرامج الدبلومات.

وأوضحت الجامعة، أن الترشيح تم وفق نسب ومعدلات القبول الرئيسي، قائلة: يتوجب على المرشحين تأكيد قبولهم عبر البوابة الإلكترونية، قبل نهاية دوام يوم الاثنين، 4/ 12/ 144 هـ.

وقد أعلنت الجامعة، في وقت سابق عن بدء التسجيل في عدد من الدبلومات العالية والمتوسطة، متمثلة في دبلوم الأمن الفكري، والمحاماة، والأمن السيبراني، وكذلك الإرشاد الأسري، فيما اشترطت على الراغبين في الالتحاق بتلك التخصصات الشهادة الجامعية.

وتتمثل الدبلومات المتوسطة في المحاسبة، والفندقة والسياحة، وكذلك علوم الحاسب التطبيقي، التي يُشترط في التقديم عليها الشهادة الثانوية فقط، فيما ستكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين لتخصصي المحاسبة، والفندقة والسياحة، وسنة واحدة لبقية التخصصات للرجال والنساء برسوم مختلفة في كل تخصص.

