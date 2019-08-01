مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير يعلن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة

أكد مرصد جامعة المجمعة بحوطة سدير، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، من خلال المرصد الفلكي بحوطة سدير، على أن يكون غدًا الجمعة غرة شهر ذي الحجة.
وكانت المحكمة العليا، دعت الثلاثاء، إلى «تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1440هـ»، وفق بيان صادر عن المحكمة.
وقال نص البيان: «إن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1440هـ».
وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه, وتسجيل شهادته لديها, أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .
وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر, والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض, واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على البر والتقوى, والنفع المتعدي لعموم المسلمين.
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