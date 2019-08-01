بالصور.. «التعليم» تبدأ تنفيذ البرنامج التأهيلي المكثف لريادة الأعمال

بدأت وزارة التعليم، في تنفيذ البرنامج التأهيلي المكثف لريادة الأعمال عبر مبادرة «ريادي».

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن البرنامج يشمل مرحلة التعليم الثانوي، ويتم تنفيذه بجمهورية فنلندا بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتدريب 25 مستفيدًا بينهم معلمون ومعلمات وقائدو مدارس ومشرفون تربويون.

يشار إلى أن مبادرة «ريادي»، تهدف إلى بناء منظومة شاملة لغرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار والعمل الحر لدى الطلاب والطالبات وتوفير بيئة حاضنة وملائمة لذلك إسهاما في التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2030، فضلًا عن إكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة لسوق العمل وترسخ ونشر ثقافة العمل الحر وتعزيز الثقة لدى الطلبة ومساعدتهم على بناء شخصياتهم وتحفيز روح المبادرة والطموح لدى الطلبة وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة والتعاون لتعزيز الإبداع الريادي.