سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالمملكة.. الجمعة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، غدًا الجمعة، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن مرتفعات «جازان، عسير، الباحة» تتأثر بتكون السحب الرعدية الممطرة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس يبقى حارًّا إلى شديد الحرارة مصحوبًا برياح نشطة مثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

Advertisements

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، موجة حارّة سادسة منذ دخول فصل الصيف، خلال الساعات المقبلة، في الوقت الذي توقع فيه الراصد الجوي سامي الحربي موجة من الأمطار وجريان السيول والأودية، خلال الأيام العشر الأولى من ذي الحجة على مناطق الجنوب.

وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «موجة حر سادسة متوقعة منذ دخول فصل الصيف للعام 1440 هـ»، مشيرًا إلى استمرار موجة الحر حتى يوم السبت المقبل.

وأوضح الباحث في الطقس أن ذروة الموجة الحارة غدًا الجمعة وبعد غد السبت، وهي توافق إجازة نهاية الأسبوع.

