السفير آل جابر: استهداف الحوثي لعدن يؤكد توحد أهدافها مع «داعش» و«القاعدة»

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين إلى اليمن السفير محمد آل جابر، أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، لأمن واستقرار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع الجماعتين الإرهابيتين «داعش» وتنظيم «القاعدة».
وقال السفير آل جابر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن: «الاستهداف المتزامن من قبل الميلشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران لأمن واستقرار العاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع أخواتها الإرهابية داعش وتنظيم القاعدة التي تستحل الدماء ولا تعترف بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الإنسان».
وكانت الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، على معسكر خلال حفل تخريج دفعة من الجنود ومقر للشرطة، أسفرت عن 49 قتيلًا و48 جريحًا.
وأعلنت إدارة الصحة في مدينة عدن جنوبي اليمن، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الحوثية الإرهابية على المعسكر، وفق «سكاي نيوز».
وقال نائب مدير مكتب الصحة بعدن، محمد ربيد، إن عمليات إحصاء الضحايا لا تزال مستمرة، لا سيما مع وجود إصابات حرجة.
وكانت حصيلة سابقة أشارت لمقتل 27 شخصًا في الهجومين، أحدهما انتحاري ضد مركز للشرطة في منطقة الشيخ عثمان والثاني استهدف معسكر الجلاء بمنطقة البريقة في عدن. وأعلنت مليشيات الحوثيين الإيرانية مسؤوليتها عن تنفيذ الهجومين.
وشنت مليشيات الحوثي الإيرانية الهجوم على معسكر الجلاء باستخدام صاروخ بالستي وطائرة مسيرة مفخخة، واستهدف احتفالًا لتخريج دفعة جديدة من الجنود.
وتسبب الهجوم الإرهابي في مقتل العميد منير اليافعي، قائد اللواء الأول في قوات الدعم والإسناد بالحزام الأمني في عدن، بالإضافة إلى أكثر من 30 شخصًا، وإصابة العشرات، وفق مصادر أمنية وطبية.
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