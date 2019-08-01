حج / "صفة وأحكام الحج " محاضرة بدعوي بحر أبو سكينة



محايل 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

ينظّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز بحر أبوسكينة التابع لمحايل مساء غد محاضرة بعنوان " صفة وأحكام الحج " يلقيها علي بن أحمد عسيري وذلك بجامع المهيد بقرى آل ختارش .

وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينظمها المكتب بالمحافظة للعام الحالي .

// انتهى //

22:52ت م

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