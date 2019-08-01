حج / مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة يتفقّد الوحدات والآليات المشاركة في الحّج



جدة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

تفقّد مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اللواء البحري أحمد بن صالح الزهراني اليوم القوات والآليات المشاركة من وحدات حرس الحدود في حج هذا العام بالمشاعر المقدسة يرافقه المشرف العام على القوات المشاركة من حرس الحدود في حج هذا العام اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي .

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية في المهمة الرائد محمد بن أحمد الثقفي أن مهام حرس الحدود في خدمة ضيوف الرحمن وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي بدأت باستقبال الحجاج عبر المنافذ البرية والموانىء البحرية، وتستكمل هذه المهام في المشاعر المقدسة بمشاركة فرقة من البحث والإنقاذ في تنفيذ الخطة العامة للطوارىء ، بلإضافة إلى مشاركة رجال حرس الحدود في تنفيذ خطة تنظيم المشاة وإدارة الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وبيّن أن المشاركين من رجال حرس الحدود في مهمة تنظيم المشاة خضعوا قبل مباشرة مهامهم بالمشاعر المقدسة لبرامج تدريبية مكثّفة في إدارة الحشود وإدارة الأزمات واللغات ولغة الإشارة، والإسعافات الأولية،كما عُقد لهم العديد من ورش العمل والمحاضرات التعريفية بطبيعة العمل ومهامهم المكلفين بها.

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22:37ت م

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