

الباحة 29 ذو القعدة 1440هـ الموافق 01 أغسطس 2019م واس

افتتح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط اليوم مشروع حديقة الغرير النموذجية بمحافظة المندق ، بحضور محافظ المندق محمد بن معيض الفائز ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة زاهر الشهري ومديري القطاعات بالمحافظة.

واطلع الحضور على الحديقة التي تقع على مساحة 6800 م٢, وبتكلفة بلغت 1.975.320 ريالا, حيث تشتمل على عدد 27 مظلة خرسانية وعدد 10 مواقع ألعاب كبيرة و 16 لعبة صغيرة مناسبة للأطفال، بالإضافة إلى مصلى للرجال وآخر للنساء ودورات مياه وكشك وغرفة حارس .

وأوضح رئيس بلدية محافظة المندق سعيد بن غرم الله الزهراني أن الحديقة تضاف إلى سلسلة الحدائق والمتنزهات المتميزة في مواقعها وتصاميمها التي تنشئها البلدية في عموم محافظة المندق وتتميز بوقوعها وسط كثافة شجرية وإطلالتها الرائعة على غابة عمضان ووادي سلامان والطريق السياحي ليكتمل بذلك اجتماع الطبيعة وروعة التصميم .

وتمنى الزهراني أن ينعم الجميع بهذا الصرح النموذجي المقدم لهم لإضافة المتعة والراحة متمنياً من الجميع المحافظة على هذا المرفق الذي هو ملك للجميع .

//انتهى//

‏‫

22:30ت م

0215





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين منطقة الباحة يفتتح حديقة الغرير النموذجية بالمندق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.