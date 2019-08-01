السعودية اليوم / أمين منطقة الرياض يحضر حفل سفارة المغرب لدى المملكة



الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة ، حضر معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس مساء أمس ، حفل سفارة مملكة المغرب لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر منزل السفير بحي السفارات في الرياض.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير مملكة المغرب لدى المملكة مصطفي المنصوري وعدد من مسؤولي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .

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22:10ت م

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