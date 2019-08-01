السعودية | الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يفوز بجائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عامًا على مستوى العالم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:24 مساءً, 1 أغسطس 2019 م المناطق - الرياض فاز صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، بجائزة القادة الرياضيين الشباب تحت 40 عامًا لعام 2019م على مستوى العالم “Leaders Sports Award” التي أُعلن عنها اليوم.

وجاء حصول سموه على هذه الجائزة نظير دوره الفعّال في صناعة الرياضة السعودية ودوره الكبير والقيادي في رسم خارطة طريق المستقبل لرياضة المملكة وتأثيرها على المستويات الدولية والقارية والإقليمية.

وتخضع هذه الجائزة للعديد من المعايير يأتي في أبرزها التميّز الرياضي والآداء الإداري، ويجري اختيار الفائزين على مستوى العالم بشكل سنوي، حيث ينتظر أن يُقام حفلٌ لتكريم المتوجين في شهر أكتوبر القادم في العاصمة البريطانية لندن بحضور عدد كبير من الشخصيات العالمية والدولية في المجالات كافة.

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